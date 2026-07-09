Una donna è deceduta durante un intervento di chirurgia estetica al seno in una clinica del Salento. L’operazione si è conclusa con il decesso della paziente, portando a un’indagine sui protocolli di sicurezza adottati dalla struttura. Le autorità hanno avviato verifiche per chiarire le cause dell’incidente. La vicenda ha sollevato domande sulla sicurezza delle procedure di medicina estetica nella regione.

Una drammatica vicenda giudiziaria e sanitaria sta scuotendo il Salento, accendendo i riflettori sulle procedure di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie dedicate alla medicina estetica. I magistrati inquirenti hanno ufficialmente avviato un fascicolo d’indagine per fare piena luce sul tragico decesso di Stefania Verardi, la cinquantanovenne spirata lo scorso 7 luglio all’interno del reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi. La donna era giunta nel nosocomio leccese in condizioni disperate a seguito di un improvviso e violento arresto cardiaco, sopraggiunto mentre si trovava sul tavolo operatorio di una struttura privata per sottoporsi a un delicato intervento di chirurgia plastica finalizzato alla sostituzione delle protesi mammarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Tragedia in Italia, muore durante l’intervento al seno. Devastante, com’è potuto succedere

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