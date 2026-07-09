Tradate scontro nella notte | grave motociclista

Nella notte a Tradate, un incidente tra un'auto e una moto si è verificato lungo via Monte Grappa. Dopo lo scontro, l'auto è finita in un fosso, mentre il motociclista è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dell’automobilista coinvolto.

Tradate, 9 luglio 2026 – Violento schianto nella notte a Tradate. Un'auto e una moto si sono scontrate lungo via Monte Grappa e, dopo l'impatto, la vettura è uscita di strada finendo la sua corsa in un fosso. Il bilancio è di due giovani feriti, uno dei quali trasportato in ospedale in elisoccorso. L'incidente è avvenuto intorno all'1.40 tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, all'altezza del civico 80. Per cause ancora in fase di accertamento, una Toyota Aygo e una Honda CBR sono entrate in rotta di collisione. Dopo lo scontro, l'auto ha perso il controllo, uscendo dalla carreggiata e terminando la corsa nel fossato a bordo strada. Gli interventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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