Tra sì meno

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di aggredire una persona con un coltello in centro città. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco prima delle 14, quando è stato segnalato un individuo che minacciava i passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno bloccato il sospettato e sequestrato il coltello. Nessuno è rimasto ferito. La persona arrestata è stata portata in questura per gli accertamenti di rito.

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