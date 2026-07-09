Il toto-sindaco si fa sempre più incerto, con il coordinatore regionale di Forza Italia che manifesta fiducia di raggiungere l'obiettivo. La proposta di candidatura a sindaco ha incontrato resistenze e dubbi da parte degli alleati, anche se si prosegue con le trattative. La situazione ricorda una strategia complessa, con varie liste e strategie in campo, ma senza una decisione definitiva ancora presa.

Operazione Cottarelli. Il coordinatore regionale di Forza Italia Alessandro Sorte è sempre più convinto di riuscire a «portarla a casa», nonostante dubbi e paletti sollevati una settimana fa dagli alleati, quando si è fatta più concreta l'ipotesi della candidatura a sindaco. Coglie le sfumature nelle dichiarazioni dei colonnelli leghisti, che si stanno smussando, possibilista FdI. E ribadisce a tutti che è l'unico nome che può convincere Azione a strappare con il centrosinistra, giorni fa è già arrivato l'endorsment del leader Carlo Calenda. Ci aggiunge il video-parere del direttore scientifico di Yoodata e professore di Comunicazione politica alla Cattolica Alessandro Amadori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra liste e strategie ora il toto-sindaco: sembra una puntata di "House of cards"

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