torneo delle contrade di querceta cervia cala il poker e approda in finale

Notizia in breve

Nel torneo delle contrade di Querceta, Cervia ha vinto contro Pozzo con il punteggio di 4-2 e si è qualificata per la finale. La squadra di Cervia ha segnato quattro gol, con Rebellino, Mazzei, Granaiola ed Espeche tra i marcatori. Pozzo ha risposto con due reti. La partita si è conclusa con i cambi effettuati nel secondo tempo, tra cui Kahindi, Pardini, Lari e Galleni.