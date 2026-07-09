Torneo delle contrade di Querceta Cervia cala il poker e approda in finale
Nel torneo delle contrade di Querceta, Cervia ha vinto contro Pozzo con il punteggio di 4-2 e si è qualificata per la finale. La squadra di Cervia ha segnato quattro gol, con Rebellino, Mazzei, Granaiola ed Espeche tra i marcatori. Pozzo ha risposto con due reti. La partita si è conclusa con i cambi effettuati nel secondo tempo, tra cui Kahindi, Pardini, Lari e Galleni.
CERVIA 4 POZZO 2 CERVIA: Rebellino, Mazzei, Granaiola, Espeche, Chiti, Tedeschi Giac. (36’ st Kahindi), Tedeschi Gian. (33’ st Pardini), Baldi Galleni, Tartarini (18’ st Lari), Cornacchia, Bertellotti. All. Pantera. POZZO: Venè, De Lucia, Ceragioli (19’ st Bartoli), Lorenzoni (36’ st Giannelli), Ivan (16’ st Neri), Carli (1’ st Guarino), El Hadoui, Bouhafa, Bertozzi, Cagnoni, Tonetti. All. Antonucci. Arbitro: Bassetti (Valenti-Del Carlo). Reti: 6’ pt Bertozzi, 18’ pt Cornacchia, 25’ pt Bertellotti, 36’ pt Tartarini; 6’ st El Hadoui, 12’ st Tedeschi Gian. Note: ammoniti Espeche; Lorenzoni, De Lucia, El Hadoui. QUERCETA – LA Cervia (nella foto) torna in finale al Torneo delle Contrade di Querceta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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