Il Torino ha annunciato il nuovo staff tecnico per la stagione 2026-2027, con Ignazio Abate come allenatore. Tra i membri dello staff c’è anche Lucas Biglia, ex calciatore con una lunga carriera in Serie A. La società ha comunicato ufficialmente la composizione del team senza ulteriori dettagli. Biglia, ex centrocampista, entra a far parte dello staff tecnico del club torinese.

Il Torino ha svelato il nuovo staff tecnico per la stagione 20262027, tra gli uomini del nuovo allenatore Ignazio Abate figura un ex calciatore con un lungo passato in Serie A. Tra i collaboratori, infatti, c'è Lucas Biglia, classe 1986, che in Italia ha vestito le maglie di Lazio e Milan. Il vice-allenatore di Abate, invece, sarà Gabriel Raimondi: per lui si tratta di un ritorno al Toro dopo la prima esperienza in granata sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Il club di Urbano Cairo ha ufficializzato anche lo staff sanitario: il nuovo responsabile del settore medico sarà Paolo Gola, mentre lasciano gli "storici" Daniele Mozzone (medico per 11 anni al Toro) e Gianluca Beccia (massofisioterapista per 14 stagioni sotto in granata). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Sportmediaset.mediaset.it - Torino, nello staff di Abate anche Lucas Biglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torino, nello staff di Abate anche l'ex rossonero BigliaIl Torino ha annunciato il nuovo staff tecnico per la stagione 2026-2027, con Ignazio Abate come allenatore.

Torino, inizia l’era Abate: si definisce lo staff tecnico, spuntano i nomi di Raimondi e BigliaTorino ha completato la definizione dello staff tecnico con Ignazio Abate come nuovo allenatore.

Argomenti più discussi: Torino, per lo staff di mister Abate si valutano anche l'ex Gabriel Raimondi e Lucas Biglia; ? LO STAFF DEL TORO! Il club ha annunciato i quadri tecnici e medici per la nuova stagione.

Lucas Biglia riparte da Torino: farà parte dello staff di mister AbateL’ex Lazio Lucas Biglia potrebbe fare ritorno in Serie A, ma non nelle vesti ... msn.com

Torino, possibile incarico per Lucas Biglia e Gabriel Raimondi nello staff di AbateAbate si prepara a guidare il Torino. Tra i nomi che possono comporre il suo staff ci sono quelli di Raimondi e Biglia In casa Torino è iniziata l'era Abate. L'allenatore - che ha lasciato la Juve ... gianlucadimarzio.com