Il Torino ha svelato il nuovo staff tecnico per la stagione 20262027, tra gli uomini del nuovo allenatore Ignazio Abate figura un ex calciatore con un lungo passato in Serie A. Tra i collaboratori, infatti, c'è Lucas Biglia, classe 1986, che in Italia ha vestito le maglie di Lazio e Milan. Il vice-allenatore di Abate, invece, sarà Gabriel Raimondi: per lui si tratta di un ritorno al Toro dopo la prima esperienza in granata sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Il club di Urbano Cairo ha ufficializzato anche lo staff sanitario: il nuovo responsabile del settore medico sarà Paolo Gola, mentre lasciano gli "storici" Daniele Mozzone (medico per 11 anni al Toro) e Gianluca Beccia (massofisioterapista per 14 stagioni sotto in granata). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Sportmediaset.mediaset.it - Torino, nello staff di Abate anche l'ex rossonero Biglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torino, inizia l’era Abate: si definisce lo staff tecnico, spuntano i nomi di Raimondi e BigliaTorino ha completato la definizione dello staff tecnico con Ignazio Abate come nuovo allenatore.

Leggi anche: Serie A, il Torino sceglie Abate: l’ex rossonero ritrova il Milan alla prima di campionato

Temi più discussi: Mozzone a TN: Vi racconto i miei 11 anni nello staff medico del Torino; Torino: ecco Del Corno, nuovo preparatore portieri di Abate; GAM di Torino: tra un anno al via l'iter per la riqualificazione; Lo staff di Gennari si allarga. Oltre a Obi ecco Massimo Campo.

TORINO - Tiberio Ancora nello staff di Abate ift.tt/j0hZQI5 x.com

TORINO - Tiberio Ancora nello staff di AbateInizio di una nuova avventura, scrive su Instagram Tiberio Ancora, ex personal trainer e nutrizionista del Napoli, pubblicando un'immagine che richiama il Torino. Con il post ha così annunciato il s ... napolimagazine.com

Nello staff del Torino arriva un ex Napoli: nuova esperienza per Tiberio AncoraL'ex personal trainer e nutrizionista del Napoli inizia una nuova avventura in Serie A dopo l'esperienza nello staff di Antonio Conte. tuttonapoli.net