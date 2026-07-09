"La Casa dello Studente aspetta ancora e la vendita della mensa Bandini che dovrebbe pagarne i lavori non trova compratori. Di notte, dietro le tapparelle abbassate della Casa dello Studente di via XXIV Maggio, si vede tremolare la luce di una torcia elettrica. Non è un’impressione: è quello che, in queste settimane, si osserva da fuori, nel silenzio del quartiere di San Prospero. Non ci sono studenti dentro quell’edificio (non ce ne sono da anni), ma qualcuno, di notte, ci entra lo stesso". Va dritto al punto Giovambattista Zona, titolare del bar ’La Sosta di Prospero’, che ricorda: "La residenza universitaria XXIV Maggio — 155 posti letto, ingresso al centro storico, da sempre un presidio di vita per il quartiere — è inagibile ormai da anni per problemi di vulnerabilità sismica e prevenzione incendi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Torce nel buio dentro la Casa dello Studente"

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