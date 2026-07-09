Torce nel buio dentro la Casa dello Studente
Nella Casa dello Studente di via XXIV Maggio, si nota una torcia elettrica che si muove dietro le tapparelle abbassate durante le ore notturne. La struttura resta chiusa da tempo, mentre la vendita della mensa Bandini, destinata a coprire i costi dei lavori, non ha ancora trovato acquirenti. La situazione di attesa si protrae, senza segnali di ripresa.
"La Casa dello Studente aspetta ancora e la vendita della mensa Bandini che dovrebbe pagarne i lavori non trova compratori. Di notte, dietro le tapparelle abbassate della Casa dello Studente di via XXIV Maggio, si vede tremolare la luce di una torcia elettrica. Non è un’impressione: è quello che, in queste settimane, si osserva da fuori, nel silenzio del quartiere di San Prospero. Non ci sono studenti dentro quell’edificio (non ce ne sono da anni), ma qualcuno, di notte, ci entra lo stesso". Va dritto al punto Giovambattista Zona, titolare del bar ’La Sosta di Prospero’, che ricorda: "La residenza universitaria XXIV Maggio — 155 posti letto, ingresso al centro storico, da sempre un presidio di vita per il quartiere — è inagibile ormai da anni per problemi di vulnerabilità sismica e prevenzione incendi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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