L’Italia torna sul podio nel tiro con l’arco maschile in Coppa del Mondo dopo quattro anni. La squadra italiana ha ottenuto un piazzamento di rilievo nella terza giornata della quarta tappa stagionale, che si sta svolgendo a Madrid. La competizione vede coinvolti atleti provenienti da diverse nazioni e si svolge nel corso di questa settimana.

Arriva una splendida notizia per l’Italia a metà del day-3 della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento questa settimana a Madrid. In una sessione mattutina riservata esclusivamente al ricurvo, la squadra maschile azzurra ha conquistato un significativo piazzamento sul podio (che mancava da quattro anni nel circuito maggiore) disputando una gara di alto livello e centrando un ottimo terzo posto. Matteo Borsani, Mauro Nespoli e Francesco Gregori, ammessi direttamente agli ottavi di finale grazie alla quarta piazza nel ranking round, hanno avuto il merito di sconfiggere il Brasile 5-3 ed i Paesi Bassi 6-0 prima di cedere in semifinale alla formidabile Corea del Sud di Kim Woojin, Kim Je Deok e Lee Woo Seok per 5-3 giocandosela praticamente alla pari fino all’ultima freccia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tiro con l’arco, l’Italia torna sul podio dopo 4 anni in Coppa del Mondo con il terzetto maschile!

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