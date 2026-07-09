Il film “The invite – il piacere è tutto nostro” di Olivia Wilde uscirà nelle sale italiane il 16 settembre. Prima della data ufficiale, il 1° e il 2 settembre sono state organizzate delle anteprime. La distribuzione è curata da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. La pellicola ha già ottenuto recensioni positive da parte di pubblico e critica.

ROMA – L’attesissimo “The invite – il piacere è tutto nostro” di Olivia Wilde, che ha già entusiasmato la critica e il pubblico, uscirà in Italia il 16 settembre, preceduto da anteprime l’1 e il 2 settembre, con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Una graffiante commedia sexy, tra “Perfetti sconosciuti” e Woody Allen, diretta e interpretata dalla pluripremiata Olivia Wilde alla sua terza regia dopo La rivincita delle sfigate e Don’t Worry Darling, con un cast stellare: Seth Rogen (40 anni vergine, Cattivi vicini, The Fabelmans, The Studio), Edward Norton (Fight Club, Asteroid City, A Complete Unknown) e il Premio Oscar® Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona, Tutto su mia madre, Madres paralelas, Ferrari, Dolor y Gloria). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “The invite – il piacere è tutto nostro” dal 16 settembre al cinema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

THE INVITE - Il piacere è tutto nostro | Trailer Italiano Ufficiale HD

Notizie e thread social correlati

Cinema a scuola, 11,4 milioni dal MIM e MiC per progetti educativi: bando aperto dal 13 luglio al 18 settembreDal 13 luglio al 18 settembre è aperto un bando per finanziare progetti di cinema a scuola, con 11,4 milioni di euro messi a disposizione.

Pordenonelegge, i libri come semi: dal 16 al 20 settembre la 27esima edizioneDal 16 al 20 settembre si tiene a Pordenone la 27esima edizione di Pordenonelegge.

Temi più discussi: The Invite - Il piacere è tutto nostro, il trailer ufficiale del film [HD]; Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz e Edward Norton - HD; The Invite - Il piacere è tutto nostro, dal 16 settembre al Cinema con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection (News); THE INVITE – IL PIACERE È TUTTO NOSTRO, il terzo film di Olivia Wilde.

#OliviaWilde torna dietro la macchina da presa con The Invite - Il piacere è tutto nostro, commedia con Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz. Il film arriverà nei cinema italiani dal 16 settembre, con anteprime nazionali previste l'1 e il 2... - X x.com

The Invite – Il piacere è tutto nostro: quando esce, trama e prime recensioni della commedia di Olivia WildeThe Invite - Il piacere è tutto nostro: Olivia Wilde dirige una commedia con Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz ... dituttounpop.it

The Invite - Il piacere è tutto nostro, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Olivia Wilde. Un film con Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton, Skip Howland. Da mercoledì 16 settembre al cinema. mymovies.it