Xbox Game Pass i numeri sono lontani dagli obiettivi | cosa sta succedendo davvero a Microsoft

Xbox Game Pass conta circa 30 milioni di abbonati, secondo fonti del Wall Street Journal, lontano dagli obiettivi prefissati. La strategia di Microsoft, pensata per rivoluzionare il settore dei videogiochi, si trova in difficoltà. Il servizio in abbonamento, lanciato come risposta definitiva, non ha raggiunto le aspettative di crescita. La piattaforma, che avrebbe dovuto cambiare il modo di fruire i giochi, sembra ora affrontare sfide significative.

La strategia che avrebbe dovuto rivoluzionare il gaming si è trasformata in uno dei capitoli più complicati nella storia recente di Microsoft. Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento lanciato come risposta definitiva al futuro dei videogiochi, sarebbe oggi fermo a circa 30 milioni di abbonati secondo fonti del Wall Street Journal. Un dato che stride drammaticamente con gli obiettivi iniziali e che racconta una storia di scommesse mancate, aspettative tradite e conseguenze pesantissime per migliaia di dipendenti. All’inizio del 2024, Microsoft aveva parlato con orgoglio di 34 milioni di sottoscrizioni attive. Un numero già inferiore alle aspettative interne, ma che almeno mostrava una crescita costante. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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