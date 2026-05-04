Terremoto forte scossa poco fa | magnitudo potente

Da thesocialpost.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco fa si è registrata una forte scossa di terremoto di notevole intensità. La terra ha tremato improvvisamente, senza preavviso, dopo un lungo periodo di quiete sismica. La scossa è stata avvertita in diverse zone e ha causato preoccupazione tra la popolazione. Al momento si stanno raccogliendo informazioni sulle eventuali conseguenze e sui danni causati dall’evento.

La terra non ha chiesto permesso quando ha deciso di liberare il fiato compresso da anni di silenzio. Erano passate da poco le dieci del mattino e la vita scorreva con il ritmo abituale di un lunedì qualunque, tra il profumo del caffè appena pronto e il rumore lontano del traffico che iniziava a farsi intenso. In un istante senza preavviso, il pavimento ha smesso di essere una certezza solida per trasformarsi in un’onda fluida e minacciosa. I lampadari hanno iniziato a danzare freneticamente contro il soffitto e le pareti hanno emesso quel gemito sinistro che chi vive in certe zone del mondo impara a riconoscere fin da bambino. Non è stato...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERREMOTO FORTE SCOSSA IN TOSCANA: MAGNITUDO 4.0. PAURA PER LA POPOLAZIONE

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