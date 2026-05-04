Terremoto forte scossa poco fa | magnitudo potente

Poco fa si è registrata una forte scossa di terremoto di notevole intensità. La terra ha tremato improvvisamente, senza preavviso, dopo un lungo periodo di quiete sismica. La scossa è stata avvertita in diverse zone e ha causato preoccupazione tra la popolazione. Al momento si stanno raccogliendo informazioni sulle eventuali conseguenze e sui danni causati dall’evento.

La terra non ha chiesto permesso quando ha deciso di liberare il fiato compresso da anni di silenzio. Erano passate da poco le dieci del mattino e la vita scorreva con il ritmo abituale di un lunedì qualunque, tra il profumo del caffè appena pronto e il rumore lontano del traffico che iniziava a farsi intenso. In un istante senza preavviso, il pavimento ha smesso di essere una certezza solida per trasformarsi in un’onda fluida e minacciosa. I lampadari hanno iniziato a danzare freneticamente contro il soffitto e le pareti hanno emesso quel gemito sinistro che chi vive in certe zone del mondo impara a riconoscere fin da bambino. Non è stato...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERREMOTO FORTE SCOSSA IN TOSCANA: MAGNITUDO 4.0. PAURA PER LA POPOLAZIONE

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Cinquant’anni dopo, il terremoto del Friuli non è solo memoria: è ancora racconto, identità, comunità. A Fagagna, una serata speciale riporta al 1976 attraverso le parole di Angelo Floramo e il confronto con chi ha vissuto la ricostruzione in prima linea. Tutti i - facebook.com facebook

A Gemona e a Colloredo incontri e celebrazioni nel ricordo del terremoto del 1976. Per la Diocesi di Bergamo c’era monsignor Finazzi. «Non solo ricordo di un grande dolore, ma anche consapevolezza di una inedita mobilitazione nazionale». x.com