terremoto in italia la scossa improvvisa poco fa

Oggi nel pomeriggio si è registrata una scossa di terremoto in Italia. La terra ha tremato in modo improvviso, senza preavviso, mentre le persone erano impegnate nelle loro attività quotidiane. Non sono ancora stati diffusi dettagli sull’entità del sisma o sui danni provocati. Le autorità stanno raccogliendo le prime segnalazioni e monitorano la situazione in diverse zone interessate dall’evento sismico.

Il pomeriggio scorreva con la solita lentezza di una giornata primaverile, scandito dal ronzio del traffico e dalle piccole abitudini domestiche che rassicurano l’animo. Improvvisamente, un boato sordo e profondo ha squarciato il silenzio, originandosi dalle viscere stesse del suolo e risalendo con una violenza che non lascia spazio a dubbi. In pochi istanti, i vetri hanno iniziato a vibrare freneticamente nelle loro cornici e i pavimenti hanno sussultato, trasmettendo una vibrazione sinistra che sembrava voler scuotere le fondamenta stesse delle certezze quotidiane. Le persone si sono guardate intorno smarrite, cercando un contatto visivo che confermasse quella percezione di instabilità, mentre il cuore accelerava i battiti in sincrono con l’oscillazione dei lampadari.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERREMOTO IN ITALIA: FORTISSIMA SCOSSA DI MAGNITUDO 5.1. PAURA PER LA POPOLAZIONE E ALLERTA

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