Tennis a Villa Carpena i baby big Lo ‘Europe U12’ è già un classico

Un torneo dedicato a un grande uomo di sport forlivese, Gaio Camporesi, un appuntamento divenuto tradizionale nel panorama del circuito internazionale del tennis giovanile forlivese e, soprattutto, mondiale. Prenderà infatti il via lunedì, sui campi del Circolo Tennis di Villa Carpena, la settima edizione del ‘ Memorial Gaio Camporesi ’, torneo del circuito Tennis Europe maschile e femminile under 12, presentato ieri. Nato nel 2019, due anni dopo la scomparsa di Gaio su iniziativa dei due figli Gaddo e Redo, il torneo si è fermato solo nel 2020 per il Covid e, edizione dopo edizione, è sempre cresciuto presentando ogni anno importanti novità, sintomo di uno sviluppo e di un’attenzione costanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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