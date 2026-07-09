Tennis a Villa Carpena i baby big Lo ‘Europe U12’ è già un classico
A Villa Carpena si svolge il torneo di tennis ‘Europe U12’, dedicato a Gaio Camporesi, figura di spicco nel tennis di Forlì. L’evento, ormai consolidato nel circuito internazionale giovanile, vede protagonisti giovani talenti under 12. La competizione è una delle tappe più note nel calendario del tennis giovanile, attirando partecipanti da diversi paesi. La manifestazione si svolge regolarmente, mantenendo viva la memoria di Camporesi attraverso questa iniziativa.
Un torneo dedicato a un grande uomo di sport forlivese, Gaio Camporesi, un appuntamento divenuto tradizionale nel panorama del circuito internazionale del tennis giovanile forlivese e, soprattutto, mondiale. Prenderà infatti il via lunedì, sui campi del Circolo Tennis di Villa Carpena, la settima edizione del ‘ Memorial Gaio Camporesi ’, torneo del circuito Tennis Europe maschile e femminile under 12, presentato ieri. Nato nel 2019, due anni dopo la scomparsa di Gaio su iniziativa dei due figli Gaddo e Redo, il torneo si è fermato solo nel 2020 per il Covid e, edizione dopo edizione, è sempre cresciuto presentando ogni anno importanti novità, sintomo di uno sviluppo e di un’attenzione costanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Tennis: il capitano azzurro è Alberto Casadei, convocata la promessa Carlo Alberto Caniato. Tanta Carpena nell’Italia ai Giochi del MediterraneoPer la prima volta nella storia, un giocatore e un maestro del Circolo Tennis di Villa Carpena sono stati selezionati per rappresentare l’Italia ai...
Conceicao Juve: un’altra big inglese lo segue oltre al Liverpool, ma Chico ha già deciso il suo futuroUn altro club di Premier League si interessa a Conceicao Juve, oltre al Liverpool.
Temi più discussi: Al Villa Carpena in campo le giovani promesse del tennis europeo: In Italia stiamo vivendo un bel momento; Tennis, Muraccini vola negli ottavi all’Open dell’Ippodromo; Tennis, a Villa Carpena i baby big. Lo ‘Europe U12’ è già un classico.
Play-out B1: il Tennis Villa Carpena combatte ad armi pari sui campo della Società Tennis Bassano, ma pareggia per 3-3 dopo la sconfitta dell'andata e retrocede in B2 facebook
Tennis, a Villa Carpena i baby big. Lo 'Europe U12' è già un classicoAl via sabato con le qualificazioni il 7° torneo in ricordo di Gaio Camporesi. Campioni in erba da 27 nazioni ... msn.com
Al Villa Carpena in campo le giovani promesse del tennis europeo: In Italia stiamo vivendo un bel momentoPresentato ufficialmente il torneo Tennis Europe Under 12, il 7° Memorial Gaio Camporesi in programma al Tennis Villa Carpena dal 13 al 19 luglio. Domenica anche l’amichevole al Carpena Italia-Inghi ... forlitoday.it