Al primo falò di confronto di Temptation Island, Gabriele si è seduto senza lacrime e senza parole, mentre Sara ha deciso di uscire separatamente. La puntata, la terza della stagione, ha visto anche Filippo passare all’azione, lasciando il villaggio. La trasmissione ha mostrato vari momenti di tensione e cambi di decisione tra i partecipanti, con confronti e scelte improvvise.

Il primo falò di confronto di Temptation Island si è svolto ed è stato quello tra Gabriele e Sara. Dopo diversi ripensamenti hanno scelto di uscire separati Una puntata con diversi colpi di scena, la terza andata in onda diTemptation Island.Si è chiuso definitivamente il capitolo riguardanteGabriele e Sara, uno di quelli che ha più attirato l’attenzione. Dopo la folle corsa della puntata precedente, il ragazzo ha deciso di chiedere il falò di confronto e Sara, inaspettatamente, si è presentata. La discussione durante il falò è stata esilarante. Un pianto senza lacrime da entrambe le parti, un “alto” livello di recitazione.Sembrava una sceneggiatura di un film recitata malissimoe non ne sono usciti bene né Gabriele né Sara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Temptation Island, mentre Gabriele piange senza lacrime, Filippo passa all’azione

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TEMPTATION ISLAND: GABRIELE SCOPPIA IN LACRIME! Sara lo distrugge davanti a tutti

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