Durante la terza puntata di Temptation Island 2026, Gabriele e Sara sono usciti dal programma separatamente. Prima, è stato trasmesso un breve riassunto condotto da Filippo Bisciglia. Successivamente, si è tenuto un confronto anticipato tra Sara e Gabriele al falò, senza ulteriori dettagli sui contenuti dello scontro.

8 luglio – 21:35. Breve anteprima con il consueto riassunto di Filippo Bisciglia. 8 luglio – 21:37. Il falò di confronto anticipato tra Sara e Gabriele. Si parte dalla coppia formata da Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, fidanzati da 6 anni e mezzo. Dopo la fuga dal villaggio per affrontare il tentatore Andre, il 25enne ha chiesto il falò di confronto anticipato con la fidanzata. Sara si fa attendere un po’ ma alla fine si presenta, dando modo a Gabriele di fare un sospiro di sollievo: “ E’ veramente bellissima “. Prende la parola Govoni: “ Siamo arrivati qua dal primo giorno e non ho smesso di vedere un tuo video. La cosa mi ha logorato e fatto pensare “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, diretta terza puntata: Gabriele e Sara escono separati

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Temptation Island 2026 - Gabriele e Sara

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