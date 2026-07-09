Temptation Island 2026 cos' è successo nella terza puntata | Gabriele e Sara si lasciano

Durante la terza puntata di Temptation Island andata in onda mercoledì 8 luglio, Gabriele e Sara si sono lasciati. La puntata ha mostrato scene di confronti accesi tra i due, con discussioni intense e momenti di tensione. Non sono mancati anche i confronti tra altri partecipanti, mentre alcuni tentatori e tentatrici hanno avuto incontri significativi con i concorrenti. La serata si è conclusa con diverse decisioni di abbandono del villaggio.

Un'altra serata di passioni incandescenti e verdetti al vetriolo. Nella terza puntata di Temptation Island, andata in onda mercoledì 8 luglio, non sono mancate le sorprese. C'è chi ha scelto di dire basta a una relazione che durava da sette anni, chi si è lasciato andare alla complicità con un tentatore e chi, invece, ha dato vita a un confronto senza precedenti: un falò a tre. Dal canto suo, Giovanni appare sempre più amareggiato per il rapporto tra Sabrina e il single Lory. Ecco cosa è successo ieri. Leggi anche: Temptation Island 2026: ecco chi sono le 7 coppie che metteranno alla prova il loro amoreTemptation Island 2026: ecco chi sono i tentatori e le tentatrici La serata si è aperta con il falò di confronto anticipato richiesto da Gabriele dopo gli ultimi filmati dedicati a Sara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Temptation Island 2026 - Gabriele e Sara

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