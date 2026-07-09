temptation island 2026 4 milioni di spettatori su canale 5

Nella serata di mercoledì 8 luglio, Temptation Island ha registrato una media di 4 milioni e 7mila spettatori su Canale 5, con uno share del 32,3%. Il programma, in onda durante l’estate, ha mantenuto il suo ruolo di primo piano tra gli ascolti, anche senza la presenza di partite dei Mondiali. La trasmissione continua a essere tra le più seguite della stagione televisiva.

Temptation Island continua a dominare gli ascolti estivi, complica anche l’assenza di partite dei Mondiali. Nella serata di ieri, mercoledì 8 luglio, il programma in onda su Canale5, ha raccolto 4 milioni e 7mila spettatori con share del 32,3%. Su Rai1 invece ‘Lino d’Italia, Storia di un itALIENO’ è stato seguito da un milione e 553mila spettatori con share del 10,7%. Su Rai 2 il film in prima visione assoluta ‘Tutta la verità su Lilly’, ispirato alla scomparsa nel 2007 della piccola Maddie McCann, è stato visto da 650mila telespettatori con il 5,5% di share. Su Rai 3 il ritorno di ‘Un giorno in pretura’ con il caso di Nada Cella ha interessato il 5,2% della platea televisiva pari a 795 mila telespettatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Temptation Island 2026 - Giovanni e Sabrina

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