temptation island 4 milioni di spettatori su canale 5

Nella serata di mercoledì 8 luglio, Temptation Island su Canale 5 ha registrato 4 milioni e 7 mila spettatori, con uno share del 32,3%. Lo show continua a dominare gli ascolti estivi, anche senza partite dei Mondiali.

Temptation Island continua a dominare gli ascolti estivi, complica anche l’assenza di partite dei Mondiali. Nella serata di ieri, mercoledì 8 luglio, il programma in onda su Canale5, ha raccolto 4 milioni e 7mila spettatori con share del 32,3%. Su Rai1 invece ‘Lino d’Italia, Storia di un itALIENO’ è stato seguito da un milione e 553mila spettatori con share del 10,7%. Su Rai 2 il film in prima visione assoluta ‘Tutta la verità su Lilly’, ispirato alla scomparsa nel 2007 della piccola Maddie McCann, è stato visto da 650mila telespettatori con il 5,5% di share. Su Rai 3 il ritorno di ‘Un giorno in pretura’ con il caso di Nada Cella ha interessato il 5,2% della platea televisiva pari a 795 mila telespettatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Temptation Island - Mercoledì 1 luglio in prima serata, su Canale 5

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