Mercoledì 8 luglio 2026 è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 14, caratterizzata da numerosi momenti di tensione. Tra questi, il falò di confronto tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, che ha portato a discussioni accese e a una svolta nel loro percorso di coppia. Durante la puntata, anche Filippo Bisciglia ha ripercorso la storia con Pamela Camassa, suscitando reazioni tra i presenti.

Temptation Island 14 è tornato in onda su Canale 5 mercoledì 8 luglio 2026 con una terza puntata ricca di colpi di scena. Tra i momenti più discussi, il falò di confronto tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, che ha segnato una svolta nel loro percorso. Durante la serata, però, a catturare l’attenzione del pubblico è stato anche Filippo Bisciglia, protagonista di un commento che ha fatto subito il giro del web e che ha riportato alla luce il suo passato con Pamela Camassa. Il falò anticipato tra Sara e Gabriele. La puntata si è aperta con il falò di confronto richiesto da Gabriele Govoni dopo aver visto alcuni video della fidanzata Sara Palumbieri. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Temptation Island 14: Filippo Bisciglia ripensa alla storia con Pamela Camassa e fa discutere

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