A Barberino Outlet si svolge il primo concerto dei Summer Vibes 2026, il festival musicale estivo che presenta spettacoli settimanali con artisti noti. Tra gli artisti che si esibiscono ci sono Elettra e Clara. La manifestazione attira numerosi spettatori e prosegue con altri eventi in programma nelle prossime settimane.

A Barberino Outlet sale l’attesa per il primo concerto dei Summer Vibes 2026, festival estivo che accompagna il pubblico con imperdibili appuntamenti settimanali e grandi protagonisti della scena musicale. A luglio e agosto, concerti, dj set e un grande show di magia animeranno le serate del centro immerso nel verde della Toscana. Ampi parcheggi gratuiti, un comodo servizio navetta da Firenze e Bologna e tutti i servizi per vivere gli show in modo comodo e rilassante. Si parte oggi con Elettra Lamborghini: oltre due miliardi e mezzo di streaming e una carriera tra musica e televisione. Il nuovo singolo Bam Bam Bambina segna un ritorno alle sonorità latine che l’hanno resa celebre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tempo di Summer Vibes. Da Elettra a Clara: gli show a Barberino

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