Telemarketing luce e gas vietato ma le chiamate continuano grazie ad un trucco

Da quifinanza.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 19 giugno sono entrate in vigore nuove regole che vietano alle aziende di energia di effettuare chiamate o inviare messaggi promozionali ai clienti nel settore luce e gas, con alcune eccezioni. Tuttavia, nonostante il divieto, le chiamate continuano a essere effettuate utilizzando un trucco che permette di aggirare la norma.

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Dal 19 giugno sono in vigore nuove regole contro il telemarketing nel settore luce e gas. La norma vieta ai fornitori di energia di chiamare o inviare messaggi ai consumatori per proporre o concludere contratti, salvo alcune eccezioni specifiche. Nonostante il divieto, molte persone continuano a segnalare telefonate commerciali legate a offerte per energia elettrica e gas. Federconsumatori ha raccolto diverse segnalazioni e ha indicato alcuni espedienti utilizzati dai call center per aggirare le nuove disposizioni. Il punto centrale riguarda la validità dei contratti. La legge prevede infatti che i contratti stipulati fuori dai casi consentiti siano considerati nulli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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