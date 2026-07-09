“Il futuro della competizione economica globale non sarà più basata sul costo del lavoro, ma per certi versi sarà basato sul piano della conoscenza e dell'innovazione. Leonardo da questo punto di vista è un enorme e notevole presidio strategico che può garantire quella parte di autonomia strategica che dobbiamo conquistare”. Così Francesco Macrì - Presidente Leonardo, intervenendo alla conferenza internazionale “Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’Italia”, organizzata a Roma da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tech, Macrì (Leonardo): Competizione economica globale si baserà su innovazione

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