Teatro dei Venti ’L’Aviatore Errante’

Notizia in breve

Stasera alle 21.30, il Teatro dei Venti presenta lo spettacolo ‘L’Aviatore Errante e il Piccolo Principe’ nell’ambito della rassegna ‘Connessioni urbane’ a Marzaglia, presso l’ex Frantoio. Lo spettacolo si svolge negli spazi urbani e fa parte di un progetto che combina teatro, musica e sperimentazione. La compagnia teatrale, diretta dal regista e direttore artistico, ha scelto questa location per portare in scena una produzione dedicata agli ambienti cittadini.