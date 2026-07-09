Teatro dei Venti ’L’Aviatore Errante’

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 21.30, il Teatro dei Venti presenta lo spettacolo ‘L’Aviatore Errante e il Piccolo Principe’ nell’ambito della rassegna ‘Connessioni urbane’ a Marzaglia, presso l’ex Frantoio. Lo spettacolo si svolge negli spazi urbani e fa parte di un progetto che combina teatro, musica e sperimentazione. La compagnia teatrale, diretta dal regista e direttore artistico, ha scelto questa location per portare in scena una produzione dedicata agli ambienti cittadini.

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Il Teatro dei Venti approda a ‘ Connessioni urbane ’, rassegna di teatro, musica e sperimentazione nelle frazioni di Modena. Lo fa stasera alle 21.30 a Marzaglia, all’ex Frantoio con ‘ L’Aviatore Errante e il Piccolo Principe ’, nuovo spettacolo per gli spazi urbani, come spiega Stefano Tè, regista e direttore artistico della compagnia. Dopo ‘Don Chisciotte, tornate a esplorare l’Utopia. Cosa unisce il cavaliere errante all’Aviatore che cerca il Piccolo Principe? "Siamo alla ricerca di risposte sul valore dell’umano nella nostra società. Usiamo l’opera di Saint-Exupéry per proseguire un percorso che associa la nostra visione sociale e politica al teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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