Taylor Swift il suo è il matrimonio più criticato dell’anno
Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato a New York dopo tre anni di relazione, ha generato numerose polemiche soprattutto tra i fan della cantante. La cerimonia ha attirato l’attenzione e le critiche sono state molte, anche sui social media. Non sono stati forniti dettagli sul luogo esatto e sulla data precisa dell’evento. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo al matrimonio.
Taylor Swift e Travis Kelce, dopo tre anni di relazione, si sono sposati a New York in una cerimonia che ha suscitato non poche polemiche, scaturite soprattutto dal fandom della cantante. L’artista definita “Miss Americana” e il campione di football dei Kansas City si sono uniti il 3 luglio in una cerimonia civile a New York. Per molti, la celebrazione è stata kitsch e poco elegante, contrariamente a quanto il pubblico immaginava. Just Married all’arena Madison Garden . Per l’occasione del matrimonio di una delle star più celebri al mondo, l’arena del Madison Square Garden si è trasformata in un grande giardino con alberi, piante, un campo di rose color pesca – che ricordano quelli degli esterni della casa dove Kelce ha chiesto la mano all’artista nell’agosto 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Taylor Swift Gets BOOED At Concert As Wedding Details LEAK!
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