Durante il matrimonio più atteso dell’anno, sono stati mostrati i look degli invitati, mentre si sa che l’abito da sposa di una celebrità era firmato Dior Couture. Si conosce anche il nome del designer che lo ha creato, segnando il primo abito da sposa su misura realizzato per una star di questa portata. Per il resto, dettagli sul vestito sono rimasti riservati.

Bisogna dirlo, però: dell’abito di Taylor Swift, in realtà, qualcosa - anche se poco - sappiamo. Sappiamo che era Christian Dior Couture. Sappiamo che è stato disegnato da Jonathan Anderson, segnando il suo primo look da sposa custom per una celebrità di questa portata. E sappiamo anche gli accessori: scarpe Christian Louboutin e gioielli Cartier. Verrebbe da dire che sappiamo anche che era bianco, ma di questi tempi meglio non sbilanciarsi troppo. Il mistero, insomma, resta. Ma intorno a quel mistero c’era comunque parecchio da guardare: una cerimonia officiata da Adam Sandler (random, sì, ma perché no) e una guest list praticamente infinita, da Gigi Hadid e Bradley Cooper a Selena Gomez, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Tate McRae, Karlie Kloss, Lena Dunham e Hugh Grant. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dell’abito da sposa di Taylor Swift sappiamo solo che è Dior Couture. Ma i look degli invitati al matrimonio più atteso dell'anno sono tutti qui da ammirare

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