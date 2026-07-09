Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il ciclista sloveno ha attaccato negli ultimi chilometri di salita, riuscendo a distanziare gli avversari con una pedalata ferma e potente. Nei momenti finali, ha mantenuto un ritmo costante senza mostrare segni di fatica o cedimenti, consolidando così i distacchi rispetto ai rivali. La gara prosegue con questa azione decisiva nel tratto di salita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.59 Pedalata sempre piena e potente per Pogacar. Nessun accenno di fatica o flessione. 16.57 Vingegaard ha alzato bandiera bianca. 1’42” da Pogacar. Salvo imprevisti per lo sloveno, è un gap che non potrà recuperare in alcun modo. A 2’26” il gruppetto Seixas-Evenepoel. 16.56 Ultimi 10 km. 16.55 Ha cominciato a piovere su chi è rimasto indietro. C’è il sole invece dove sta pedalando Pogacar. 16.53 Inesorabile Pogacar: continua ad incrementare! 1’30” su Vingegaard, 2’14” sul gruppetto Seixas. Pazzesco. 16.52 13 km al traguardo. 16.51 Pogacar ora sembra essersi messo in modalità ‘gestione’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar rifila distacchi importanti. Ultimi km di salita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar in testa, ma Vingegaard rimonta!Tappa di oggi del Tour de France 2026 vede un duello tra Pogacar, che al momento si trova in testa, e Vingegaard, che sta rimontando posizioni.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito Pogacar contro Vingegaard nella cronometro a squadreLa prima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi con una cronometro a squadre.

Temi più discussi: Tour de France, oggi sesta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Quarta Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Trionfa Olav Kooij! l’olandese va a segno alla sua prima volata alla Grande Boucle; Tour de France 2026 · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 12 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi.

Al Tour non ci si riposa un momento! Non perderti la Tappa 6, in diretta a partire dalle 12:15 e interagisci con i commentatori live! Guarda tutte le tappe del Tour de France 2026 in diretta su HBO Max e Discovery+ #Ciclismo #Cycling #TourdeFra x.com

'Non è stato davvero piacevole fare quello che facevamo ogni anno' – Ringiovanito da un nuovo approccio, è questo il Jonas Vingegaard più pericoloso di sempre al Tour de France? reddit

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar rifila distacchi importanti. Ultimi km di salitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.48 Del Toro invece sembra al gancio in questa fase. 16.47 ... oasport.it

LIVE Tour de France, sesta tappa: Pogacar in fuga verso Gavarnie-Gèdre. Vingegaard a 1'40Da Pau a Gavarnie-Gedre il Col D'Aspis prima del Tourmalet e la salita finale per un totale complessivo di 4100 m e di 186 km ... gazzetta.it