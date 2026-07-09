La Corte dei Conti europea ha valutato che la spesa per il superbonus è quadruplicata senza produrre benefici concreti. Contestualmente, i finanzieri del Comando Provinciale Grosseto hanno scoperto un’altra truffa legata al superbonus e hanno sequestrato beni per oltre 380 mila euro. Questi interventi si aggiungono a una serie di controlli e sequestri già effettuati nel settore. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali indagini in corso o sui soggetti coinvolti.

Mentre i finanzieri del Comando Provinciale Grosseto hanno stanato un’altra truffa da superbonus con cui è stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 380.000 euro nei confronti di un’impresa e del suo rappresentante legale, l’Europa certifica il disastro finanziario ed energetico del Superbonus 110%: una vera e propria mazzata sul provvedimento- icona dei grillini, che il M5S vorrebbe addirittura riproporre nel caso di vittoria alle elezioni del 2027. Il fallimento è certificato dalla Corte dei conti europea con il rapporto speciale 202026 intitolato: «Improving the energy efficiency of private homes with the Rrf». In questa analisi che non lascia margini all’interpretazione i giudici contabili di Lussemburgo demoliscono l’impianto della misura e denunciano senza sconti un «uso inefficiente di fondi europei». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Superbonus, la Corte dei Conti europea dà la mazzata finale: “Spesa quadruplicata e nessun beneficio vero”

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Superbonus bocciato dalla Corte dei Conti UE reddit

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