Summer Concert 2026 | il ciclo Mozart & C attraversa i luoghi d’arte della Terra di Lavoro

Da anteprima24.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rassegna Summer Concert 2026 ha avviato il ciclo “Mozart & C.”, che prevede due eventi musicali dedicati al compositore austriaco. Gli spettacoli si svolgeranno in vari siti d’arte della Terra di Lavoro, coinvolgendo diverse location storiche. La serie mira a unire musica e patrimonio culturale locale, offrendo spettacoli dal vivo con interpretazioni ispirate alle opere di Mozart. La programmazione prosegue con altri concerti previsti nel corso dell’estate.

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Tempo di lettura: 3 minuti La rassegna Summer Concert 2026 entra nel vivo della sua programmazione con il ciclo intitolato “Mozart & C.”, che propone due concerti ispirati alla figura e alle suggestioni musicali del grande compositore austriaco.  Il primo dei due concerti in programma vedrà protagonista l’Archi Ensemble dell’Orchestra da Camera di Caserta, composto dai violinisti  Alessandro Siniscalco  e  Rossella Graniero, dal violista  Antonio Mastroianni, dal violoncellista  Andrea D’Angelo  e da  Mattia Raimo  al mandolino.  La formazione eseguirà un repertorio che mette in relazione il Quartetto per archi numero 1 KV 80 di Wolfgang... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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