Summer Concert 2026 | il ciclo Mozart & C attraversa i luoghi d’arte della Terra di Lavoro
La rassegna Summer Concert 2026 ha avviato il ciclo “Mozart & C.”, che prevede due eventi musicali dedicati al compositore austriaco. Gli spettacoli si svolgeranno in vari siti d’arte della Terra di Lavoro, coinvolgendo diverse location storiche. La serie mira a unire musica e patrimonio culturale locale, offrendo spettacoli dal vivo con interpretazioni ispirate alle opere di Mozart. La programmazione prosegue con altri concerti previsti nel corso dell’estate.
Tempo di lettura: 3 minuti La rassegna Summer Concert 2026 entra nel vivo della sua programmazione con il ciclo intitolato “Mozart & C.”, che propone due concerti ispirati alla figura e alle suggestioni musicali del grande compositore austriaco. Il primo dei due concerti in programma vedrà protagonista l’Archi Ensemble dell’Orchestra da Camera di Caserta, composto dai violinisti Alessandro Siniscalco e Rossella Graniero, dal violista Antonio Mastroianni, dal violoncellista Andrea D’Angelo e da Mattia Raimo al mandolino. La formazione eseguirà un repertorio che mette in relazione il Quartetto per archi numero 1 KV 80 di Wolfgang... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Marzo 2026 | Semana Santa con Haydn | Ciclo de Música de Cámara 2026 | Arte y Cultura
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