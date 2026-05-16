Controlli a tappeto alla stazione di Volpiano contro i furbetti del passaggio a livello numerose multe
Nella mattinata di giovedì 14 maggio 2026, agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti alla stazione di Volpiano per un controllo mirato. In divisa e in borghese, le forze dell’ordine hanno verificato il rispetto delle norme relative ai passaggi a livello. Durante l’intervento sono state elevate numerose multe a chi tentava di attraversare in modo irregolare. Le operazioni sono durate diverse ore e hanno coinvolto diversi mezzi e personale sul posto.
Numerosi agenti della polizia ferroviaria, in divisa e in borghese, sono intervenuti nella prima mattinata di giovedì 14 maggio 2026 alla stazione ferroviaria di Volpiano per un controllo mirato. Sul piazzale e nei pressi del passaggio a livello di via Umberto I hanno multato diversi ragazzi e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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