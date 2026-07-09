Un incidente ha coinvolto un veicolo che ha urtato un ostacolo sulla strada, provocando danni materiali e l’intervento delle forze dell’ordine. Sul luogo sono arrivati i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai presenti e messo in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti gravi. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente e raccogliere eventuali testimonianze.

Le generalizzazioni sono una trappola, perché semplificando la realtà sono rassicuranti, ma non aiutano a capire com’è davvero il mondo che ci circonda. Uri Bram, autore del sito Atoms vs bits, ha costruito un test per dimostrare quanto siano poco comuni certe opinioni o caratteristiche, e le loro combinazioni. Le domande sono pensate per lettori e lettrici statunitensi, ma rendono bene l’idea. Hai una laurea? Sei sicuro che dio esista? Hai una pistola in casa? Pensi che i rapporti sessuali tra due adulti dello stesso sesso siano sbagliati? Entrambi i tuoi genitori sono nati negli Stati Uniti? Hai dei figli? Il reddito annuo del tuo nucleo familiare è di almeno 110mila dollari? Rispondendo alle sette domande si scopre quanti statunitensi condividono la stessa combinazione di caratteristiche. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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