Il progetto per la creazione del Parco fluviale della Valle del Seveso è stato bloccato perché la proposta non è inclusa nel Piano nazionale. Nonostante negli ultimi anni ci siano stati sviluppi, ora si registra un nuovo rallentamento nel percorso. La decisione riguarda la mancata approvazione ufficiale e il mancato inserimento nel piano di riferimento a livello nazionale. La questione riguarda esclusivamente la compatibilità del progetto con le normative e le pianificazioni approvate.

Il percorso verso la creazione del Parco fluviale della Valle del Seveso subisce un nuovo rallentamento. Nonostante negli ultimi anni il progetto abbia raccolto consenso trasversale tra amministratori locali, associazioni e tecnici del territorio, la proposta non è ancora inserita nel procedimento nazionale dedicato al Piano di Ripristino della Natura. Una situazione che ha generato sorpresa e irritazione tra i promotori dell’iniziativa. È sconfortato il cesanese Gigi Ponti, consigliere regionale del Pd: "La proposta di candidatura relativa al Parco Fluviale della Valle del Seveso non risulta ancora agli atti del percorso di definizione del Piano Nazionale di Ripristino della Natura, nonostante la proposta di inserimento sia stata inviata in Regione il 20 giugno scorso e nonostante il percorso avviato in questi anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stop al Parco fluviale: "La proposta è fuori dal Piano nazionale"

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