sterpaglie abbandonate in strada

Taglio vegetazione a Sarciara, abitanti preoccupati per le sterpaglie lasciate in abbandono, c’è la preoccupazione che si possa scatenare un incendio, soprattutto nella zona del parcheggio della palestra comunale. Una situazione che si trascina da un mese, che i residenti hanno reso nota al Comune con due mail inviate nel mese di giugno. I cittadini, coadiuvati dal consiglio di quartiere, hanno messo nero su bianco i loro timori ma anche hanno chiesto le motivazioni per cui nelle zone in cui è stato effettuato il taglio, i residui delle canne e delle foglie secche sono stati lasciati sul luogo, nonostante la richiesta di toglierli. "Lavoro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ladispoli, marciapiedi invasi da erba e sterpaglie: pedoni costretti a camminare in stradaDa nord a sud della città aumentano le segnalazioni per il degrado dei marciapiedi. Il Comune ammette le difficoltà: Solo due operatori in servizio, nel nuovo appalto saranno sei. civonline.it