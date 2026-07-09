Star Comics presenta NUE’S EXORCIST | spettri azione e mistero nella nuova serie rivelazione di Weekly Shonen Jump

Da nerdpool.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 7 luglio arriverà in fumetteria, libreria e online il primo volume di NUE’S EXORCIST, il nuovo manga di Kota Kawae pubblicato da Star Comics. La serie, annunciata recentemente su Weekly Shonen Jump, combina elementi di spettri, azione e mistero. La pubblicazione sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale.

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Il  7 luglio  arriverà in fumetteria, libreria, negli store online e in digitale  NUE’S EXORCIST, il primo volume della nuova serie manga di  Kota Kawae. Tra i titoli più apprezzati pubblicati sulle pagine della celebre rivista  Weekly Shonen Jump,  NUE’S EXORCIST  si è rapidamente affermato come una delle rivelazioni del panorama shonen manga contemporaneo. Raccomandato da  Yukinobu Tatsu, autore di  Dandadan, il manga ha conquistato il pubblico e la critica ottenendo la nomination ai  Next Manga Awards 2024  e ai  Manga We Want to See Animated 2025. Gakuro Yajima è un liceale all’apparenza come tanti, con un’unica, straordinaria abilità: fin da bambino è in grado di vedere gli spiriti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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