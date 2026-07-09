Chivu ha deciso Stankovic resta all' Inter | il tecnico vuole puntare su di lui

Cristian Chivu ha deciso di mantenere Stankovic nello staff tecnico dell’Inter, confermando la volontà di puntare su di lui. Aleksandar Stankovic, dalla sala dei trofei del club, ha ringraziato pubblicamente Chivu, esprimendo la sua soddisfazione nel rivederlo. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso dichiarazioni e messaggi pubblici.

"Lo ringrazierò a vita. Sono contentissimo di rivederlo". Aleksandar Stankovic dalla sala dei trofei dell’Inter, nel cuore della sede del club, ha mandato subito questo messaggio a Cristian Chivu. Gli anni insieme nelle giovanili non si dimenticano e adesso tutti e due sono pronti a ritrovarsi per la prima volta insieme tra i big. Non c’è nessun piano di calciomercato legato al figlio d’arte, il 20enne è un capitale tecnico più che economico (valutato già ora non meno di 40 milioni) o da monetizzare. Chivu lo sa ed è per questo motivo che a una settimana esatta dalla partenza per il ritiro in Germania ha già le idee chiare sul fatto che Stankovic junior sarà un elemento del suo centrocampo della prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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