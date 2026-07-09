Spiragli di luce su Bcs Due realtà interessate a rilevare l’azienda

Due aziende hanno confermato l’interesse a rilevare BCS, mentre il Governo si impegna a salvare e rilanciare l’azienda. Non sono stati forniti dettagli sui nomi delle imprese o sui tempi delle operazioni. La comunicazione ufficiale sottolinea la volontà di preservare le attività e i posti di lavoro, senza ulteriori indicazioni sui passaggi successivi. La situazione resta in fase di confronto tra le parti coinvolte.

L’interesse di due realtà, pronte a rilevare l’azienda, è stato confermato, così come l’impegno del Governo non solo a salvare, ma a rilanciare BCS: sono queste le ultime novità emerse in occasione dell’incontro tenutosi martedì al Mimit, presenti i sindacati e la proprietà, e che aveva al centro la vicenda BCS, storica azienda con la sede principale ad Abbiategrasso, specializzata in trattori, macchinari per il vigneto, il frutteto e la manutenzione del verde. Ora la prossima tappa sarà la riconvocazione al ministero, il 4 agosto. "Al tavolo è stato ribadito e in parte chiarito l’interessamento di due realtà – spiega Antonio Del Duca, segretario di Fiom Cgil Ticino Olona –: la prima è un’azienda italiana che opera nel campo dei prodotti complementari a quelli caratteristici della produzione di BCS e che è interessata a rilevare tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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