Spiaggia di Torre Astura chiusa a luglio | i motivi del rinvio e quando potrebbe riaprire

La spiaggia di Torre Astura resta ancora chiusa anche a luglio, quando tanti romani e turisti speravano di tornare su una delle spiagge più belle e selvagge del litorale laziale. A Nettuno, infatti, l’apertura attesa non è ancora arrivata. Tra cancelli sbarrati, accesso rinviato e una domanda che rimbalza tra i bagnanti e gli appassionati di uno dei luoghi più incantevoli d’Italia: quando si potrà tornare al mare sotto il castello? Quando ci sarà la riapertura della spiaggia? Perché la spiaggia di Torre Astura è ancora chiusa (e quando potrebbe riaprire). La sorpresa è stata amara per chi, già dai primi giorni di luglio, si è presentato in zona via Acciarella o via Valmontorio per raggiungere la spiaggia di Torre Astura: il parcheggio e il percorso di accesso risultano ancora chiusi. 🔗 Leggi su Funweek.it

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