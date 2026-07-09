Spiaggia di Torre Astura chiusa a luglio | i motivi del rinvio e quando potrebbe riaprire

Da funweek.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La spiaggia di Torre Astura rimane chiusa anche a luglio, nonostante molti desiderino visitarla. La chiusura è dovuta a motivi legati a interventi di manutenzione e sicurezza. Non sono stati comunicati ancora i tempi precisi di riapertura, ma si parla di possibili aggiornamenti nelle prossime settimane. La spiaggia, nota per il suo ambiente naturale, continua a essere off-limits ai visitatori.

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La spiaggia di Torre Astura resta ancora chiusa anche a luglio, quando tanti romani e turisti speravano di tornare su una delle spiagge più belle e selvagge del litorale laziale. A Nettuno, infatti, l’apertura attesa non è ancora arrivata. Tra cancelli sbarrati, accesso rinviato e una domanda che rimbalza tra i bagnanti e gli appassionati di uno dei luoghi più incantevoli d’Italia: quando si potrà tornare al mare sotto il castello? Quando ci sarà la riapertura della spiaggia? Perché la spiaggia di Torre Astura è ancora chiusa (e quando potrebbe riaprire). La sorpresa è stata amara per chi, già dai primi giorni di luglio, si è presentato in zona via Acciarella o via Valmontorio per raggiungere la spiaggia di Torre Astura: il parcheggio e il percorso di accesso risultano ancora chiusi. 🔗 Leggi su Funweek.it

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