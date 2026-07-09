Alle prime luci dell'alba, un'auto ha invaso improvvisamente la corsia opposta sulla Provinciale 6 a Sovico, travolgendo un ciclista di 52 anni. L'incidente si è verificato intorno alle 7, mentre l'uomo pedalava in direzione opposta. La vettura ha colpito il ciclista in pieno, causandone la morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Dramma sulla Provinciale, un ciclista di 52 anni è morto dopo essere stato centrato in pieno da un'auto a Sovico (Monza e Brianza). Erano all'incirca le 7 del mattino quando Antonio Fumagalli, 52 anni, di Giussano, stava percorrendo in bicicletta la Strada provinciale 6. L’incidente. Dal senso opposto di marcia, diretta verso Milano, proveniva la Toyota Yaris guidata da un monzese del 1978. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti l'automobilista ha inspiegabilmente perso il controllo della vettura e ha invaso la corsia nell'opposto senso di marcia. Inevitabile e violentissimo l'impatto con il ciclista, f inito in pieno contro il parabrezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sovico, l’auto invade la corsia opposta all’improvviso e travolge una bici: morto 52enne di Giussano

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