A2a a Brescia non si limita ai dividendi che contribuiscono al bilancio comunale, ma permette anche investimenti in ambito economico, ambientale e sociale. Lo ha dichiarato un rappresentante dell’azienda, sottolineando l’impatto delle attività sul territorio. Nessuna altra informazione sui dettagli degli investimenti o sui progetti specifici.

Brescia, 8 lug. (Adnkronos) - "A2a per Brescia non rappresenta solo dividendi, che sostengono in modo significativo il bilancio del Comune, ma anche la possibilità di fare investimenti economici, ambientali e nel sociale. Tra questi ricordo quelli legati al recupero del calore e dell'energia dei data center, ma c'è poi anche il car sharing con guida autonoma ed auto elettrica e altre sperimentazioni che sul territorio contano. Importante anche la scelta di confermare la nuova sede di A2a nell'area di via Sostegno". Con queste dichiarazioni, Laura Castelletti, sindaca di Brescia, è intervenuta alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia di A2a. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Sostenibilità, Castelletti: "A2a a Brescia significa investimenti economici, ambientali e nel sociale"

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