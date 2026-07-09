SONDAGGIO - Matteo Salvini ha proposto Giuseppe Cruciani come candidato sindaco a Milano | lo voteresti?

Matteo Salvini ha proposto Giuseppe Cruciani come possibile candidato sindaco a Milano. La proposta è stata avanzata nel contesto delle discussioni sul candidato per il centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Cruciani, noto conduttore radiofonico, è stato menzionato come una delle opzioni emergenti nel dibattito politico locale. La sua candidatura non è ancora ufficiale e il nome è stato rilanciato dal leader della Lega nel corso di incontri e dichiarazioni pubbliche.

La corsa per il dopo-Sala come sindaco di Milano si arricchisce di un’ipotesi a dir poco provocatoria. Tra i profili emersi nel dibattito del centrodestra e rilanciati anche dal leader della Lega Matteo Salvini, spunta il nome di Giuseppe Cruciani. Il celebre e irriverente conduttore de La Zanzara, noto per le sue posizioni senza peli sulla lingua e le continue battaglie contro il politicamente corretto, ha aperto a una sua possibile discesa in campo: “Io sindaco di Milano? Sì, lo farei”, dichiarando la necessità di un approccio diretto sui temi caldi della sicurezza e del decoro urbano. Una figura outsider e divisiva che sta già facendo discutere la politica milanese e i cittadini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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