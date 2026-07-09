Somaglia incidente in A1 | tre feriti fra loro una ragazzina di 9 anni

Da ilgiorno.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A1 tra Milano e Napoli, nel tratto del Basso Lodigiano. Tra i feriti, una bambina di 9 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasferito le persone ferite in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Non ci sono altre informazioni disponibili.

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Somaglia (Lodi), 9 luglio 2026 – Momenti di apprensione, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 9 luglio 2026, lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto del Basso Lodigiano, all'altezza di Somaglia. Si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto. I veicoli si sono scontrati, per motivi sconosciuti, al chilometro 44, in direzione nord. L’incidente. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu Pianura, i vigili del fuoco di Lodi e il personale di Ats Novate. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 44 anni, un uomo di 55 anni e una bambina di 9 anni, che viaggiavano sulla vettura, una Nissan Juke, oltre al conducente del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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