Somaglia incidente in A1 | tre feriti fra loro una ragazzina di 9 anni

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A1 tra Milano e Napoli, nel tratto del Basso Lodigiano. Tra i feriti, una bambina di 9 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasferito le persone ferite in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Non ci sono altre informazioni disponibili.

Somaglia (Lodi), 9 luglio 2026 – Momenti di apprensione, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 9 luglio 2026, lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto del Basso Lodigiano, all'altezza di Somaglia. Si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto. I veicoli si sono scontrati, per motivi sconosciuti, al chilometro 44, in direzione nord. L’incidente. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu Pianura, i vigili del fuoco di Lodi e il personale di Ats Novate. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 44 anni, un uomo di 55 anni e una bambina di 9 anni, che viaggiavano sulla vettura, una Nissan Juke, oltre al conducente del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente fra auto e moto su via Pineta Sacchetti a Roma, tre feriti gravi: fra loro un 18enneQuesta mattina su via Pineta Sacchetti a Roma si è verificato un incidente tra un'auto e una moto che ha causato tre feriti gravi, tra cui un ragazzo...

Tamponamento tra tre auto lungo l'A1, 11 feriti: tra loro anche una 15enneUn incidente tra tre veicoli si è verificato sull’autostrada A1 in direzione Bologna, vicino al casello di Fidenza.

Si parla di: Tamponamento tra mezzi pesanti in A1 a Somaglia, camionista estratto dai vigili del fuoco dalla cabina del mezzo ribaltato; Scontro fra mezzi pesanti in A1 all’alba: una persona estratta dai vigili del fuoco.

Scontro fra mezzi pesanti in A1 all’alba: una persona estratta dai vigili del fuocoIncidente tra due mezzi pesanti sull’A1 a Somaglia: una persona estratta dai Vigili del Fuoco all'alba del 3 luglio. Dalle ore 4.30 circa del 3 luglio le ... piacenzasera.it