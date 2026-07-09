Smartphone a scuola | vietare non basta serve educare È il docente a fare la differenza non il dispositivo Lettera

Inviata da Loredana Mammarella – La circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 ha esteso anche agli istituti secondari di secondo grado il divieto di utilizzo dello smartphone non solo durante l’attività didattica, ma anche per l’intero orario scolastico. A sostegno di una simile decisione vi sono riferimenti scientifici autorevoli: il rapporto dell’OCSE From decline to revival: Policies to unlock human capital and productivity (Andrews, Égert e de la Maisonneuve, 2024), il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità A focus on adolescent social media use and gaming in Europe, central Asia and Canada (Boniel-Nissim et al., 2024) e il Rapporto ISTISAN 2325 dell’Istituto Superiore di Sanità (2023). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Vietare i cellulari a scuola non rende più produttivi

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