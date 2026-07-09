Sky Italia ha organizzato un Open Day all’Hub Trasformazione di Milano Opera, rivolto alle aziende interessate a collaborare a progetti di lavoro e inclusione sociale in carcere. L’evento si è svolto durante gli Sky Inclusion Days, annunciato da Sky Italia e Officina dell’Abitare. L’obiettivo è coinvolgere le imprese nello sviluppo di iniziative sociali integrate con le attività aziendali, con particolare attenzione ai progetti in carcere.

Sky Italia presenta l’Open Day dell’Hub Trasformazione in Opera per coinvolgere le aziende nei progetti di lavoro e inclusione in carcere. Sky Italia e Officina dell’Abitare hanno annunciato nel corso degli Sky Inclusion Days un Open Day dedicato alle imprese interessate a sviluppare in carcere progetti sociali integrati al proprio business. L’iniziativa fa seguito alla creazione dell’Hub. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Digital-news.it - Sky rilancia il lavoro in carcere: Open Day per le aziende a Milano Opera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Open Day del Summer Camp 2026 presso il Gabbiano Beach, domani l’open day per scoprire le attivitàDomani, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, si svolge l’Open Day del Summer Camp 2026 al Gabbiano Beach.

Sky fa poker con i Major: US Open e Open d’Italia in esclusiva su Sky Sport GolfSky ha acquisito i diritti esclusivi per trasmettere lo US Open Championship del 2026 e l’Open d’Italia del 2026 e 2027.

Sky, un open day nel carcere di Milano-Opera per promuovere il lavoro carcerarioNel corso degli Sky Inclusion Days, Sky Italia e Officina dell’Abitare hanno annunciato un Open Day dedicato alle imprese interessate a sviluppare in carcere progetti sociali integrati al proprio ... tg24.sky.it

Un Open Day nel carcere di Opera per promuovere il lavoro carcerario: l'iniziativa di Sky Italia e Officine dell'AbitareSky Italia e Officina dell'Abitare hanno annunciato nel corso degli Sky Inclusion Days un Open Day dedicato alle imprese interessate a sviluppare in carcere progetti sociali integrati al proprio ... leggo.it