Nella redazione della Gazzetta, i corridoi sono attraversati da discussioni sui risultati di Cobolli e colleghi, che si distinguono per numeri sorprendenti. Mentre si seguono le partite di tennis sull’erba, il focus resta sui numeri che attestano la loro bravura, anche se le aspettative attorno a Sinner continuano a essere alte. Le analisi si concentrano sui dati e sulle prestazioni, senza ulteriori giudizi o interpretazioni.

Nella redazione della Gazzetta, passeggiando tra i corridoi, in questi giorni di tennis sull’erba – vissuti tra la speranza di un bis di Sinner e le feroci critiche social contro Cobolli – l’occhio cade su una delle tante prime pagine appese alle pareti: un richiamo con la foto di Seppi celebrava il raggiungimento degli ottavi di Andreas e di Roberta Vinci in un “Wimbledon azzurro”. Correva l’anno 2013. Ci accontentavamo di poco. E quelli, beninteso, non erano nemmeno tempi così nefasti, perché c’erano le wonder women a tenere alta la bandiera tricolore. Un collega, sempre a proposito di Wimbledon, ci ha ricordato quella “mirabolante” edizione del 1993, quando l’erbivoro Laurence Tieleman, partito dalle qualificazioni, si spinse fino al terzo turno strappando un set a Krajicek. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner ci ha abituato troppo bene. Cobolli & Co. non sono scarsi: i numeri dicono che sono straordinari

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Jannik Sinner and Flavio Cobolli Practice

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il discorso è solo uno camilla, il pennellone rosso ci ha abituato troppo bene e ora ogni piccolo calo ci sembra un disastro. è quello che ha fatto finora che è straordinario e irripetibile, impossibile continuare all'infinito a quel livello. #sinner x.com/millycam/stat x.com

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