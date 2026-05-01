Arthur Fils ha commentato dopo la sconfitta contro Jannik Sinner nella semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid, affermando che il suo tennis non è stato sufficiente contro il ritmo imposto dall’avversario. Il giocatore francese ha spiegato di non essere abituato a quel tipo di velocità e di gioco, sottolineando la differenza rispetto a quanto ha affrontato durante il torneo. La partita si è conclusa con la vittoria dell’azzurro, che ha dominato dal punto di vista del ritmo e della continuità.

Il francese Arthur Fils è stato sconfitto da Jannik Sinner nella prima semifinale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: il transalpino ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la differenza nel livello di gioco e nel ritmo mostrato quest’oggi rispetto all’azzurro. Le difficoltà nell’affrontare Sinner: “ Le mie statistiche al servizio erano piuttosto deludenti. Ma scherzi a parte, è un grande campione. Non ha perso una partita da Doha. Sta giocando in modo incredibile, con molta fiducia. Colpisce la palla in modo molto pulito da entrambi i lati e serve anche molto bene. Il primo set è stato molto positivo per lui e piuttosto difficile per me. Ho dovuto adattarmi alla velocità della sua palla; è diverso quando giochi un’intera partita contro di lui.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arthur Fils sconsolato: “Contro Sinner il mio tennis non è abbastanza. Ritmo a cui non sono abituato”

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