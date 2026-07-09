A San Quirico d'Orcia si svolge la 55ª edizione di ‘Forme nel verde’, la più antica rassegna italiana dedicata all’arte ambientale. La manifestazione unisce arte, natura e riflessione sul futuro, attirando visitatori lungo il percorso della Via Francigena. Durante l’evento, è presente anche l’opera dell’uomo quantico di Meggiato, che si estende attraverso il paesaggio naturale della zona.

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - Arte, natura e riflessione sul futuro si incontrano a San Quirico d'Orcia per la 55ª edizione di ‘Forme nel verde', la più antica rassegna italiana di arte ambientale. Dal 25 luglio 2026, il borgo della Val d'Orcia ospita un percorso espositivo che intreccia scultura contemporanea, satira e creatività delle nuove generazioni. Creata da Mario Guidotti nel 1971, l'attuale edizione, promossa e organizzata dal comune senese, con la direzione artistica di Carlo Pizzichini, è rivolta alla visione di Gianfranco Meggiato; alle vignette fulminanti di Emilio Giannelli, firma del Corriere della Sera, che celebra i novant'anni, e ai lavori degli studenti delle Accademie di Belle Arti italiane, il futuro dell'arte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Siena, a San Quirico d'Orcia l'uomo quantico di Meggiato lungo la Via Francigena

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Bagno Vignoni (Siena) I BAGNI TERMALI DI PIO II, San Quirico d'Orcia

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