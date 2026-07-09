Davide e Chiara, due escursionisti di Ancona, sono stati recuperati dopo aver trascorso sei notti all’addiaccio nelle Dolomiti bellunesi. Roberto Bolza, consigliere del Soccorso Alpino e Speleologico, ha commentato che il loro comportamento si è dimostrato ottimale e ha evidenziato il loro autocontrollo durante il periodo di isolamento. Le operazioni di salvataggio sono state concluse con successo, senza segnalare feriti o problemi di salute tra i due.

"Si sono comportati in modo ottimale". Roberto Bolza, consigliere nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, promuove Davide e Chiara, i due anconetani che hanno passato sei notti all’addiaccio dispersi nelle Dolomiti bellunesi. "Erano preparati fisicamente, avevano pianificato il percorso e comunicato l’itinerario ad altre persone: chi non li ha visti arrivare ha saputo indicare dove avviare le ricerche. E una volta persi hanno fatto la cosa più importante: fermarsi e saper attendere. È una prova di autocontrollo non banale, perché il panico della notte e il pensiero dei familiari spingono inconsciamente a muoversi". Un solo consiglio, "che non è una critica a loro: dotarsi di un’app di tracciamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Si sono comportati in maniera ottimale. Prova di autocontrollo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bukti Ringkas Yang Membuat Ateis Terdiam: Sel Pertama dan Rahsia Kehidupan

Notizie e thread social correlati

Maldive, le immagini della grotta dove sono morti gli italiani: «L’attrezzatura non era ottimale»Le salme dei quattro sub italiani morti in una grotta nelle Maldive sono arrivate a Milano.

Federico Mello: «Quando sono stato bocciato in terza superiore è stato un momento duro ma mi ha offerto un “superpotere”. Quando si fallisce in maniera così clamorosa da giovani si acquisisce una marcia in più»Federico Mello ha raccontato che, dopo essere stato bocciato in terza superiore, ha vissuto un momento difficile, ma ha anche detto che questa...

Argomenti più discussi: [TEST] Formula Cura 4 Kashima: freno premium con trattamento Miyaki e feeling migliorato; Come sopravvivere persi in montagna: Fermatevi, mai agire d’istinto. Trovate un rifugio e vestite abiti sgargianti. Erbe e bacche? Un rischio; Turtle Beach, Recensione del Rematch Wireless Controller – Nintendo Switch 2; Maddalena Brusaferri (Team Scott Gagabike) di bronzo agli Italiani Xco.

Si sono comportati in maniera ottimale. Prova di autocontrolloSi sono comportati in modo ottimale. Roberto Bolza, consigliere nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, promuove Davide e Chiara, i due anconetani che hanno passato sei notti all’addiaccio dis ... ilrestodelcarlino.it

Redemptor Dread: Forte piattaforma anti fanteria o peso morto inutile? reddit