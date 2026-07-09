Un attore e regista ha annunciato di aver donato un rene. Ha detto che le persone che compiono questa donazione tendono a vivere più a lungo rispetto a chi non lo fa. La sua decisione è stata comunicata a un’intervista rilasciata a ottobre 2025. La donazione è avvenuta alcuni mesi prima, senza ulteriori dettagli su procedure o benefici. La dichiarazione mira a sensibilizzare sul tema delle donazioni di organi.

Jesse Eisenberg ha parlato ancora una volta della sua decisione di donare un rene per sensibilizzare i suoi fan sul tema. L’attore, sceneggiatore e regista ha annunciato la donazione dell’organo a Today nell’ottobre del 2025. “Preferisco parlare di questo piuttosto che delle mie idee sui film”, ha detto Eisenberg a proposito del suo gesto benefico. L’attore in un’intervista a Deadline, mercoledì 8 luglio, ha presentato il film “ The Debut ” e ha affermato: “Ascoltate, odio essere sotto i riflettori. Lo trovo così imbarazzante. Non sono un esperto, ma siccome ho sposato una donna che dedica la sua vita ad aiutare gli altri, sento un po’ di responsabilità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si può donare un rene, io l’ho fatto. Le persone che donano un rene tendono a vivere più a lungo rispetto a chi non lo fa”: parla Jesse Eisenberg

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Kidney Failure to Kidney Transplant: A Second Chance at Life | Kauvery Hospitals Bangalore

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