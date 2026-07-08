Jesse Eisenberg ha dichiarato di voler prendere le distanze dal suo personaggio, il CEO di Facebook, interpretato nel film “The Social Network”. L’attore ha affermato di non voler più essere associato a quella figura. In un’intervista ha anche parlato del sequel del film, senza specificare dettagli sui progetti futuri. Eisenberg ha interpretato il ruolo di Zuckenberg nel 2010, nel film che ripercorre la nascita del social network.

Jesse Eisenberg debuttò nel suo primo ruolo importante con il film The Social Network. Nel film interpreta il protagonista CEO di Facebook Mark Zuckenberg. Adesso sono passati più di 15 anni e il mondo è cambiato. I social media sono la cosa più lontana da cui Eisenberg si tiene e anche quel ruolo sembra essere un ricordo lontano. L’attore torna a parlare del film di Fincher e anche del nuovo film. Da quest’ultimo ne prende definitivamente le distanze. Le parole dell’attore. Quando Jesse Eisenberg accettò il ruolo di Mark Zuckerberg in The Social Network, il fondatore di Facebook era ancora una figura relativamente sconosciuta al grande pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Social Network’, Jesse Eisenberg prende le distanze da Zuckerberg: “Non voglio più essere associato a lui” e parla del sequel

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Jesse Eisenberg Refused to Play Mark Zuckerberg Again In The Social Reckoning

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‘The Social Network’, Jesse Eisenberg prende le distanze da Zuckerberg: Non voglio più essere associato a lui e parla del sequelJesse Eisenberg debuttò nel suo primo ruolo importante con il film The Social Network. msn.com

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