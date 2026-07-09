Sesto San Giovanni | violenze sulla ex moglie 34enne in carcere
Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Sesto San Giovanni dopo aver commesso violenze fisiche e psicologiche sulla ex moglie. Le aggressioni, caratterizzate da scene di gelosia e minacce, sono durate nel tempo, alimentate anche dalla dipendenza dalla cocaina. La donna ha denunciato le violenze alle forze dell’ordine, che hanno portato all’arresto dell’uomo. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in carcere.
Sesto San Giovanni, 9 luglio 2026 – Aveva reso la vita della sua ex moglie un inferno. Violenze fisiche e psicologiche continue, scenate di gelosia, uno stato di assoluto terrore alimentato dalla dipendenza dalla cocaina. Nella giornata di ieri, mercoledì 8 luglio, la squadra mobile della Questura di Monza e della Brianza ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Monza nei confronti di un cittadino italiano di 34 anni, residente a Sesto San Giovanni, condannato con sentenza definitiva alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia perpetrato ai danni della ex moglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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